Aterra Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aterra Metals gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Aterra Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at