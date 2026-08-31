Atha Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Atha Energy hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Atha Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at