Atha Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Atha Energy hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at