Athabasca Oil präsentierte Quartalsergebnisse

Athabasca Oil hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 377,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 349,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at