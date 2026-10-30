Athabasca Oil: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Athabasca Oil hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 419,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Athabasca Oil einen Umsatz von 321,5 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at