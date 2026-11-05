Athanase Innovation Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Athanase Innovation Registered hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,32 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,820 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 67,09 Prozent auf 2,8 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at