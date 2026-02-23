|
Athanase Innovation Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Athanase Innovation Registered ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Athanase Innovation Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,44 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,020 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 16,8 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 42,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,990 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,830 SEK erwirtschaftet worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Athanase Innovation Registered mit einem Umsatz von insgesamt 36,86 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,27 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um -68,02 Prozent verringert.
