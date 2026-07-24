Atharv Enterprises: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Atharv Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 9,5 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at