Athen erhöht wegen hoher Inflation Mindestlohn

ATHEN (dpa-AFX) - In Griechenland wird angesichts der hohen Teuerungsrate der Mindestlohn ab 1. Mai von 663 Euro auf 713 Euro erhöht. Die konservative Regierung wolle damit den Menschen wegen der Verteuerung von Lebensmitteln und hoher Energiepreise unter die Arme greifen, kündigte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch im Staatsfernsehen an. Im März lag die Inflationsrate in Griechenland bei acht Prozent. Athen unterstützt die Bürger bereits mit einem rund sechs Milliarden Euro umfassenden Hilfspaket zur Entlastung bei den Energiekosten. Der Staat übernimmt fast ein Drittel der Stromrechnung der Haushalte./tt/DP/nas