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27.11.2026 06:31:29
Athena Technology Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Athena Technology Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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