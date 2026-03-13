Athena Technology Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Athena Technology Acquisition A lud am 11.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,130 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at