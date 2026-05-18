Athena Technology Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Athena Technology Acquisition A ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Athena Technology Acquisition A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at