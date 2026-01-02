|
Athena Technology Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Athena Technology Acquisition A hat am 31.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie generiert.
