13.03.2026 06:31:28
Athena Technology Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Athena Technology Acquisition A hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,130 USD. Im Vorjahr hatten -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
