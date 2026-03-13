Athena Technology Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Athena Technology Acquisition A hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,130 USD. Im Vorjahr hatten -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at