Athenex gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Athenex hat am 20.03.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,280 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Athenex -19,000 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 15,810 USD beziffert. Im Vorjahr waren -38,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 120,18 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 102,82 Millionen USD.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 13,267 USD sowie einen Umsatz von 121,82 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at