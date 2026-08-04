Ather Energy Private: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ather Energy Private hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,33 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,000 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,17 Milliarden INR – ein Plus von 88,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ather Energy Private 6,45 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 2,780 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 12,08 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at