Ather Energy Private gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ather Energy Private präsentierte am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -2,62 INR. Ein Jahr zuvor waren -6,290 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 11,75 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 73,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Verlust je Aktie im Quartal hatten bei 2,486 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 11,75 Milliarden INR ausgegangen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -13,990 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ather Energy Private ein EPS von -21,810 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 36,72 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ather Energy Private einen Umsatz von 22,55 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 13,129 INR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 36,72 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at