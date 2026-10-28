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28.10.2026 06:31:29
Ather Energy Private präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ather Energy Private hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 INR, nach -4,000 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,99 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,64 Milliarden INR ausgewiesen.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Verlust je Aktie von 0,614 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 14,33 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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