Ather Energy Private: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ather Energy Private gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 4,100 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 8,64 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at