Athira Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Athira Pharma veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,80 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,800 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at