Allegheny Technologies Aktie

Allegheny Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 13:15:57

ATI Boosts FY25 Outlook; Shares Surge 15% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, ATI, Inc. (ATI) said it expects adjusted earnings for the fourth quarter inn a range of $0.84 to $0.90 per share.

On average, six analysts polled expect the company to report earnings of $0.83 per share for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.

Looking ahead to fiscal 2025, the company now projects adjusted earnings in a range of $3.15 to $3.21 per share, up from the prior forecast range of $2.90 to $3.07 per share. The Street is looking for earnings of $3.01 per share for the year.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Allegheny Technologies Inc.mehr Nachrichten