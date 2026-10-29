Allegheny Technologies Aktie
WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023
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29.10.2026 13:49:39
ATI Boosts FY26 Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, ATI, Inc. (ATI) said it expects adjusted earnings for the fourth quarter in a range of $1.51 to $1.57 per share.
Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $5.17 to $5.23 per share, up from the prior forecast range of $4.90 to $5.18.
In Thursday's pre-market trading, ATI is trading on the NYSE at $161.40, up $3.77 or 2.28 percent.
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