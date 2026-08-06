Allegheny Technologies Aktie
WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023
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06.08.2026 15:32:21
ATI Boosts FY26 Outlook; Shares Up 5.3% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Thursday, ATI, Inc. (ATI) said it expects adjusted earnings for the third quarter in a range of $1.3198 to $1.37 per share.
Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $4.90 to $5.18 per share, up from the prior forecast range of $4.20 to $4.48 per share.
The company raised its guidance based on contracted pricing improvements, a richer product mix and increasing production volumes.
In Thursday's pre-market trading, ATI is trading on the NYSE at $216.01, up $10.77 or 5.25 percent.
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