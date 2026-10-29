ATI Inc. Q3 Income Advances

(RTTNews) - ATI Inc. (ATI) released a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $189.8 million, or $1.37 per share. This compares with $110.0 million, or $0.78 per share, last year.

Excluding items, ATI Inc. reported adjusted earnings of $201.9 million or $1.46 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 26.5% to $1.423 billion from $1.125 billion last year.

ATI Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $189.8 Mln. vs. $110.0 Mln. last year. -EPS: $1.37 vs. $0.78 last year. -Revenue: $1.423 Bln vs. $1.125 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.51 To $ 1.57 Full year EPS guidance: $ 5.17 To $ 5.23