Allegheny Technologies Aktie
WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023
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29.10.2026 12:41:10
ATI Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - ATI Inc. (ATI) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $189.8 million, or $1.37 per share. This compares with $110.0 million, or $0.78 per share, last year.
Excluding items, ATI Inc. reported adjusted earnings of $201.9 million or $1.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 26.5% to $1.423 billion from $1.125 billion last year.
ATI Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $189.8 Mln. vs. $110.0 Mln. last year. -EPS: $1.37 vs. $0.78 last year. -Revenue: $1.423 Bln vs. $1.125 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.51 To $ 1.57 Full year EPS guidance: $ 5.17 To $ 5.23
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