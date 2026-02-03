Allegheny Technologies Aktie

Allegheny Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 13:41:50

ATI Inc. Reveals Decline In Q4 Income

(RTTNews) - ATI Inc. (ATI) reported earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $96.6 million, or $0.69 per share. This compares with $137.1 million, or $0.94 per share, last year.

Excluding items, ATI Inc. reported adjusted earnings of $129.8 million or $0.93 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.4% to $1.177 billion from $1.172 billion last year.

ATI Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $96.6 Mln. vs. $137.1 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $0.94 last year. -Revenue: $1.177 Bln vs. $1.172 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.83 To $ 0.89

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Allegheny Technologies Inc.

mehr Nachrichten