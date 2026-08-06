ATI Inc. Reveals Rise In Q2 Profit

(RTTNews) - ATI Inc. (ATI) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $151.0 million, or $1.09 per share. This compares with $100.7 million, or $0.70 per share, last year.

Excluding items, ATI Inc. reported adjusted earnings of $169.7 million or $1.23 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.6% to $1.261 billion from $1.140 billion last year.

ATI Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $151.0 Mln. vs. $100.7 Mln. last year. -EPS: $1.09 vs. $0.70 last year. -Revenue: $1.261 Bln vs. $1.140 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.31 To $ 1.37 Full year EPS guidance: $ 4.90 To $ 5.18