ATI Inc. Shares Rise 5% Despite Lower Q4 Earnings

(RTTNews) - ATI Inc. (ATI) shares climbed 4.19 percent, or $5.10, to $126.87 on Tuesday, even as the company reported lower fourth-quarter net earnings compared with last year.

ATI posted net income of $96.6 million, or $0.69 per share, versus $137.1 million, or $0.94 per share, a year earlier. On an adjusted basis, earnings were $0.93 per share. Revenue edged up 0.4 percent year over year to $1.177 billion.

The stock opened at $128.00 after a previous close of $121.77 and traded between $122.60 and $137.00 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume reached about 2.65 million shares, above the average volume of 1.38 million.

ATI's shares are trading near the top of their 52-week range of $39.23 to $137.00.