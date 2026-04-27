27.04.2026 06:31:29

Atishay Infotech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Atishay Infotech hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,61 INR. Im Vorjahresviertel hatte Atishay Infotech 2,15 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 128,4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 101,7 Millionen INR.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,50 INR. Im letzten Jahr hatte Atishay Infotech einen Gewinn von 6,38 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 557,73 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 511,48 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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