Atishay Infotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atishay Infotech ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Atishay Infotech die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,67 INR je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,22 Prozent auf 134,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 179,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at