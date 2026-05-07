Atkore International Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Atkore International Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atkore International Group ein EPS von -1,460 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 731,4 Millionen USD – ein Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atkore International Group 701,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at