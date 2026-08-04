Atkore International Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Atkore International Group hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber 1,25 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 794,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 735,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at