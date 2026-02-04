Atkore International Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atkore International Group hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Atkore International Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,31 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 655,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 661,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at