Atlanta Braves A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlanta Braves A veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 52,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Atlanta Braves A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,370 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 732,49 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Atlanta Braves A 662,75 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at