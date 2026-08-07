Atlanta Braves A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atlanta Braves A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,34 Prozent auf 305,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 312,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at