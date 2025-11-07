Atlanta Braves A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Atlanta Braves A hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlanta Braves A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 311,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 290,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

