Atlanta Braves A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Atlanta Braves A hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,470 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,20 Prozent auf 324,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 311,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at