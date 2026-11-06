Atlanta Braves B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Atlanta Braves B hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlanta Braves B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 324,6 Millionen USD im Vergleich zu 311,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at