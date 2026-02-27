Atlanta Braves B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atlanta Braves B hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 52,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,370 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlanta Braves B ein EPS von -0,500 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 732,49 Millionen USD – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Atlanta Braves B 662,75 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at