Atlanta Braves B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Atlanta Braves B äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz wurden 311,5 Millionen USD gegenüber 290,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

