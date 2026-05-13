Atlanta Braves B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Atlanta Braves B hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,63 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 72,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at