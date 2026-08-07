Atlanta Braves B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Atlanta Braves B gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 312,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 305,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at