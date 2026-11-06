Atlanta Braves hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Atlanta Braves hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlanta Braves ein EPS von 0,470 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlanta Braves im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 324,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 311,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at