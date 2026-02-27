Atlanta Braves öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atlanta Braves lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,370 USD. Im Vorjahr waren -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,52 Prozent auf 732,49 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 662,75 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at