Atlanta Braves stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Atlanta Braves lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Atlanta Braves im vergangenen Quartal 305,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlanta Braves 312,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at