Atlanta Braves vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atlanta Braves hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Atlanta Braves hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 311,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 290,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at