Atlanta Braves vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Atlanta Braves hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 72,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at