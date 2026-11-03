Atlanta Electricals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Atlanta Electricals hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,18 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,99 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,90 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,17 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at