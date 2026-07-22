Atlanta Electricals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Atlanta Electricals äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,09 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,13 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,99 Prozent auf 4,66 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,10 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,38 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at