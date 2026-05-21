Atlanta gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Atlanta hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,65 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlanta ein EPS von 1,14 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 305,2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlanta einen Umsatz von 251,8 Millionen INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,210 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,22 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Atlanta 739,04 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 680,99 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at