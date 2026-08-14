Atlanta gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Atlanta hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,62 INR gegenüber -0,210 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 183,6 Millionen INR gegenüber 145,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at